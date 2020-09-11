رئيس قطار المنصورة: أنا ندمان.. ولادي وصحابي وجيراني زعلانين مني

كشف عادل فاروق عبدالهادي رئيس القطار رقم 948 المنصورة / القاهرة، تفاصيل التحقيق الذي خضع له في هيئة السكك الحديدية، قائلا "سمعوا مني كلام الواقعة.. وحللت مخدرات.. وغدا السبت سأخضع لتحليل نفسي".

وأكد رئيس القطار: "ندمان طبعا.. عندي عيال زي المجند ده، وبقوله حقك عليا وأبوس دماغك".

ووجه عادل فاروق عبدالهادي رسالة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل: "أنا ابنك يا معالي الوزير.. والعفو بيجي من الأب للابن"، كاشفا عن أن أولاده وأصدقاءه وجيرانه متأثرين مما بدر تجاه المجند: " كل صحابي وجيراني زعلانين مني.. عيالي متأثرين أوي.. الكل بيلومني.. حالتهم النفسية تعبانة، وبقولها تاني أنا ندمان".

وأضاف عادل: "بوجه رسالة للسيدة صفية إبراهيم.. أنت زي أمي.. زي أمي والله".

سيدة القطار لـ"الوطن": حسيت بخنجر في صدري لما الكمسري قاله "هسلمك"

وأجرت "الوطن" حوارًا مع السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًا سيدة قطار المنصورة والتي ظهرت في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدافع عن مجند، وأصرّت على سداد تكلفة تذكرة القطار بعد مشادة مع الكمسري. وإلى نص الحوار:

شاهدت الواقعة بالكامل بل وشاركت فيها بموقف نبيل.. فـ إلى أينِ كانت وجهتك؟

- كنت في طريقي من المحلة لحضور زفاف ابنة شقيقتي التي تقطن في مدينة "بركة السبع" بمحافظة المنوفية.

- الجميع يتنظر معرفة تفاصيل الواقعة منكِ.. لتروي لنا ما حدث؟

القطار توقف في طنطا، ثم سمعت مشادات بين المجند وكمسري القطار، كان يقول له: "تعالى أسلمك"، حسيت إن الكلمة دي خنجر في صدري من جوا ومتحملتش، قمت بسرعة دفعت الفلوس ولو كانوا طلبوا 1000 جنيه كنت هدفعه له.

- ما الذي دفعكِ لفعل ذلك؟

"عشان ده ابني، زي أولادي، ومحبش ابني يتعر ض للموقف ده أبدًا، كمان لأن البدلة الميري مينفعش تتشد ولا تتهان، ده عسكري بيدافع عن حياتنا كلنا، الموقف زعلني جدًا".