محافظ أسوان: تخفيض أسعار التصالح لمخالفات البناء بنسبة 50%

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تخفيض أسعار المتر المسطح للتصالح على مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن، و20 % بالقرى مع مراعاة الحد الأدنى لرسوم التصالح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019 طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، إن العمل مستمر لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر، مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقي المستندات، فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد "عطية" أن محافظة أسوان سبق لها تخفيض أسعار المتر المسطح للتصالح خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت بين 30 % و50 % ما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التى تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت 3949 طلبًا حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 19,1 مليون جنيه.