محافظ أسوان: لدينا رؤية لتنفيذ المشروعات التنموية.. وطرح تشغيل مصنعي تدوير القمامة على المستثمرين

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة لديها رؤية متكاملة لتنفيذ الكثير من المحاور التنموية، التى بدأت بتنفيذ مشروع التطوير الشامل بمدينة أسوان، بتكلفة 270 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وأكد فى حواره لـ«الوطن»، أن المحافظة خطت خطوات حثيثة لحل مشكلات الإسكان، وتم تجديد البنية الأساسية لشبكات ومحطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن المحافظة استعدت للموسم السياحى الشتوى بتخصيص مراسى سياحية لرحلات الفلوكة النيلية، مقابل رسوم يتم تحديدها بعد الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة جميع المراسى.

اللواء أشرف عطية: تركيب لوحات استرشادية بالشوارع والطرق.. وضبط حركة الميكروباص والتاكسى والحنطور

ما أهم المشروعات التنموية التى تركز عليها المحافظة حالياً؟

- لدينا رؤية متكاملة لتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية خلال المرحلة الحالية، وبدأنا بتنفيذ مشروع التطوير الشامل بمدينة أسوان، حيث تصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع إلى 270 مليون جنيه، خارج مخصّصات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأهم ما نتطلع لتنفيذه فى المستقبل القريب هو أن تمتد يد التطوير والتجميل لجميع مدن المحافظة لتتبوّأ عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية مكانتها على الخريطة العالمية، وتستعيد رونقها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا بجانب استكمال رسالتنا فى التعامل مع التحديات الكثيرة والمتراكمة من إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات ومحطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى.

وماذا عن قطاع الإسكان؟

- خطونا خطوات كبيرة لوضع الحلول السريعة لأزمة الإسكان، وكان من أبرز مشكلات القطاع، مشروع الإسكان المتميز، وكذلك إسكان الأوقاف بحى الصداقة، وكانا يمثلان مشكلة متراكمة منذ 12 عاماً. كذلك تم حل مشكلة النظافة، عن طريق توحيد الإشراف على منظومة النظافة، واتخاذ إجراءات حازمة ضد مخازن النباشين، وتم إسناد مشروع النظافة لأكثر من شركة متخصّصة، وتم إصلاح معدات وسيارات النظافة بـ15 مليون جنيه، ويجرى حالياً طرح تشغيل مصنعى تدوير القمامة بأسوان وإدفو على المستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى منهما، فيما تم دعم المنظومة بـ200 صندوق.

وما الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لدعم الرعاية الصحية للمواطنين؟

- بفضل الله تم إدراج محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لتحقيق نهضة فى الشكل والمضمون لمستوى الخدمة الطبية المطلوبة، وتسعى المحافظة لتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم توزيع عدد من الفرق الثابتة على الوحدات الصحية، وعلى المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة من أجل إنهاء أعمال التسجيل والفحص الطبى للأسر والأفراد بإجمالى 1.6 مليون نسمة، لتتواكب مع التشغيل التجريبى للمنظومة داخل 112 وحدة صحية، و11 مستشفى فى نوفمبر القادم، حيث تم تجهيز 122 موقعاً لفتح الملفات الأسرية والفردية وستصل إلى 230 موقعاً مع زيادة الإقبال المتوقع على التسجيل والفحص، كما يتم الاستعانة بـ456 رائدة ريفية.

وماذا عن ملف التعليم؟

- نبذل جهوداً حثيثة لتطهير وتعقيم المدارس مع تجهيزها طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تقليل كثافات الفصول للحد من التجمعات والتزاحم الذى يمكن أن يتسبّب فى انتشار فيروس كورونا، ووافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على إنشاء 5 مدارس بعدد 73 فصلاً وبتكلفة إجمالية 36٫2 مليون جنيه، وبالتوازى جارٍ إنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصلاً وبتكلفة إجمالية 52٫2 مليون جنيه، وأيضاً تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ6 مدارس بعدد 123 فصلاً وبتكلفة 62 مليون جنيه.

250 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات فى المناطق والأحياء

حدثنا عن خطط المحافظة للقضاء على مشكلات المياه والصرف الصحى، خاصة مع تهالك البنية التحتية.

- من أهم مكاسب زيارة رئيس الوزراء خلال شهر يوليو الماضى، موافقته على تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى الكثير من المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى طريق كورنيش النيل، وذلك عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه، حيث وجّه سيادته الجهة المنفّذة بالإسراع فى أعمال التنفيذ، ومن المتوقّع أن تصل الاعتمادات المخصّصة لهذا التحدى إلى نحو مليار جنيه، وهو رقم يخصص لأول مرة لأسوان فى قطاع واحد.

هل هناك خطة مستقبلية لتحديث وسائل النقل بالمحافظة؟

- بدأنا فى تنفيذ خطة تحديث وسائل النقل داخل أسوان، وذلك بتطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات الكبود بطريق السادات كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميم وقف استخدام السيارات الكبود على مستوى المحافظة، وذلك حفاظاً على الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الأفريقى وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين، وأعلنت أنه بعد عمليات الإحلال والتجديد سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على الخطوط نفسها، وسيُحدد لها لون موحد باستيكر طبقاً لخط السير، وحرصنا أيضاً على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى لتوفير فرص لتمويل عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية، ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين 25 إلى 35% من قيمة السيارة.

هل هناك تغييرات مرتقبة فى القيادات المحلية؟

- القيادات تم اختيار معظمها من الشباب، واستهدفنا إحداث تغييرات وتجديد للدماء بمختلف المراكز والمدن والأحياء، ويتم المتابعة المستمرة لهم مع تقييمهم وفقاً لمعايير مختلفة أبرزها الوجود الميدانى بالشارع والاستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، من أرض الواقع لوضع الحلول السريعة لها، وفقاً للإمكانيات المتاحة، ولن يكون هناك تهاون على الإطلاق مع أى مقصر، لأن الهدف الأساسى هو تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتحقيق الرضا المطلوب فى الشارع عن أدائهم.

استعدادات الموسم السياحى

لدينا حزمة من الإجراءات العاجلة والمستقبلية، التى تم اتخاذها بأفكار ورؤى مبتكرة جديدة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة أسوان، وباقى مدن المحافظة، من أبرزها تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة مع دورية انعقاده كل شهر، إضافة إلى تخصيص مراسى سياحية لرحلات الفلوكة النيلية مقابل رسوم يتم تحديدها بعد الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة هذه المراسى، وسيتم أيضاً تركيب لوحات استرشادية بالشوارع والطرق الرئيسية، بالتعاون مع مديرية الأمن، وأيضاً إنشاء جراجات متحركة، علاوة على ضبط حركة وتشغيل عربات الميكروباص والتاكسى والحنطور بتحديد خطوط سير لها وترقيمها.