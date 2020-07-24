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إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والأدمان بمستشفى بنها الجامعي

كتب:

حسن صالح
03:51 م | الجمعة 24 يوليو 2020
وحدة علاج السموم بالقليوبية

وحدة علاج السموم بالقليوبية

 أعلن مستشفى بنها الجامعي، إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان، ضمن خطة شاملة جرى وضعها لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة وإتاحة المزيد من الخدمات للمرضى.

من جانبها أشارت الدكتورة نرمين عدلي، رئيس قسم السموم بكلية الطب بجامعة بنها، إلى أن التطوير يشمل إنشاء وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالاستقبال وتخصيص مكان للعناية المركزة لمرضى حالات التسمم ملحق بمعمل لتحاليل السموم والمخدرات.

وأضافت أن المركز سيقدم خدمات طبية وصحية متميزة وغير مسبوقة بمحافظة القليوبية، تعمل على خدمة المحافظة والمحافظات المجاورة.

 

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