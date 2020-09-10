محافظ الشرقية يناقش أسباب تعثر مشروعات "الصرف والتعليم"

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إجتماعاً بالديوان العام، لبحث ومناقشة موقف المشروعات المتعثره في قطاعات (الأبنية التعليمية – مياه الشرب – الصرف الصحي ).

وطالب المحافظ، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون القانونية لإستعجال مخاطبة الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من إستيفاء الإشتراطات اللازمة لعدد من قطع الأراضي ( أملاك دولة – تبرع مواطنين – نزع ملكية ) للإستفادة منها وإقامة مدارس عليها للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية.

ناقش الاجتماع مشروعات الصرف الصحي المتعثرة للوقوف على أسباب تعثرها ووضع الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة الفعلية ليستفيد منها المواطنون، وطالب محافظ الشرقية رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقريرًا مفصلًا لتوضيح أسباب التعثر والحلول المقترحة بجدول زمني، بغرض التنسيق مع الجهات المعنية لإسراع الخطى ودفع عجلة العمل في تنفيذها، وقال: "لن أسمح بتوقف أي مشروع تنموي أو خدمي في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي نظراً لإحتياجات المواطنين الماسة لها".

وأعلن المحافظ عن جولات تفقدية لمتابعة المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على طبيعة العمل بها ورصد أية معوقات أوالمشاكل التي تعترض أعمال التنفيذ، كما وجه المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على المشروعات وإعداد تقرير مفصل بحجم الأعمال بها ونسب التنفيذ.