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"زراعة الشرقية" تُدشن يومًا إرشاديًا للتوعية بزيادة إنتاجية القطن

كتب:

نظيمه البحرواي
06:10 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
زراعة الشرقية تنفذ يوم حقلي إرشادي لزيادة محصول القطن

زراعة الشرقية تنفذ يوم حقلي إرشادي لزيادة محصول القطن

قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية دشنت يوم حقلي إرشادي لمحصول القطن بمدينتي صان الحجر والحسينية، ضمن مساعي الوزارة للنهوض بمحصول القطن وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن الفاعليات شملت فحص زراعات القطن الصيفي وتوعية المزارعين بكيفية تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى في توصيل التوصيات الفنية من معهد بحوث القطن إلى المزارعين ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الفعّاليات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

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