"الأوقاف": لا شكاوى أو مخالفات من الجمعة وافتتحنا 53 مسجدا جديدا

أكدت غرفة عمليات الأوقاف أنها لم تتلقَ أي شكاوى من صلاة الجمعة اليوم، وأن سائر المساجد شهدت التزاما ملحوظا، مقدمة الشكر للمواطنين على وعيهم الكامل بأهمية الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الغرفة أن قوافل التفتيش جابت جميع المناطق للوقوف على أي مخالفات، ولم ترد حتى الآن بعد قرابة الساعتين من انتهاء الصلاة أي شكاوى من التفتيش أو المواطنين، وأوضحت أن حالة الفرحة بعودة الصلاة ما زالت مستمرة بين المواطنين.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت على الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها ويحذر من المخالفة.

وناشدت المصلين التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد، ويناشد جميع المصلين الحرص على الالتزام بذلك وبارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حتى نستطيع بفضل الله عز وجل مواصلة مسيرة فتح المساجد.

وأكدت الوزارة على استمرار جميع الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في أي مخالفة تصلها، وفوضت مديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية التزامًا تامًا، وإحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد للخطبة بعشر دقائق إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، وإعلام رئيس القطاع الديني بالإلغاء لتعميمه على جميع المديريات وعدم السماح له بصعود أي منبر، فالوقت والظرف لا يحتملان أي مخالفة.

من ناحية أخرى افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم، 53 مسجدا بمحافظة الشرقية، وافتتح وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية مسجد كفر أباظة صباح اليوم، وفوض الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات في افتتاح باقي المساجد، 52 مسجدا مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة.