"المهندسين" تنظم محاضرات مجانية لأعضاء الشعبة المدنية بمقر النقابة غدا

تنطلق غدا السبت، أولى المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية لمهندسى شعبتها، حيث تقوم الشعبة برئاسة المهندس الاستشارى أحمد رمزي، بتقديم محاضرات مجانية لكل مهندسى مدنى يقدمها كوكبة ونخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع.

وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية، بحسب بيان للنقابة، إن الشعبة تسعى دائما للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدنى، موضحا أن الفكرة جاءت بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لصقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، وذلك دون أن يتكلف مبالغ ربما لا تناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.

وتابع قائلا: فكان التواصل مع قامات الخرسانة وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع وكان قبول منح المحاضرات تطوعا ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضى أى مقابل.

وأضاف المهندس أحمد رمزى أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الست سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعا، كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات المهمة فى ذات الشأن وذلك فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التى تتم حاليا وعلى سبيل المثال المتحف المصرى الجديد والذى يعد صرحا إنشائيا يهم جميع المهندسين للاستفادة من كل الخبرات التى قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وكذلك شبكة الطرق والكبارى.