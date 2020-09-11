"التنبؤ بالفيضان": سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا

أعلن مركز التنبؤ بـ فيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 11 حتى 13سبتمبر الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا، وعدم سقوط الأحد.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الأحد المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 11 سبتمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الجنوب ومنطقة حلايب وشلاتين.

خريطة سقوط الأمطار يوم 12 سبتمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الجنوب ومنطقة حلايب وشلاتين.

خريطة سقوط الأمطار يوم 13سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.