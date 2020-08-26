افتتاح مسجد الحق المبين بجنوب سيناء بداية سبتمبر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أعمال تطوير مسجد الحق المبين بمدينة الطور أوشكت على الانتهاء، حيث سيجرى افتتاحه مطلع الشهر المقبل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار المحافظ إلى أن المسجد أسسته إحدى الجمعيات الخيرية منذ سبعة أعوام، ولم تُستكمل عمليات الإنشاء، لذلك أُسندت أعمال التشطيب إلى المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأضاف المحافظ أن مسجد الحق المبين سيصبح أحد أهم مساجد مدينة الطور، ويسع لنحو 5 ألاف مُصل، وأن التطوير شمل إقامة مئذنتين و"لاند سكيب" وتشطيبات خارجية وداخلية وفرش المسجد بالكامل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء نادر حنفي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيفي السكرتير المساعد، لتفقد بعض المشروعات المقرر افتتاحها الشهر المقبل، كما تفقد المحافظ طريق الكورنيش واعمال تطوير الميادين والشراع الرئيسية.

وطالب المحافظ التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تأدية صلاة الجمعة مع الحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

وناشد وسائل الاعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التكدس في المساجد، والالتزام بالمسافات أثناء الصلاة.