شاطئ بحرى الإسكندرية "كامل العدد".. والأهالي: الجو حر (فيديو)

شهد شاطئ بحري في محافظة الإسكندرية المغلق تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، حالة من التزاحم للهروب من الموجة الحارة التي اجتاحت المدينة.

وتهافت أهالي بحري على النزول إلي الشاطئ والاستمتاع بالبحر في الموجة الحارة، كما اعتادوا منذ سنوات طويلة.

واعتاد أهالي بحري ورأس التين والأنفوشي على نزول الشاطئ والاستحمام في الشواطئ الواقعة بجوار منازلهم المجانية، ولم يلتفتوا إلى إغلاق الشواطئ المقرر من قبل مجلس الوزراء خاصة أنها شواطئ بلا أسوار.

وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حملاتها لمنع الرواد من نزول الشاطئ والاستحمام، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا المستجد.