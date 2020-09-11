الشباب والرياضة تضع خطة من 8 محاور لتحسين نفسية موظفي الحكومة

رفعت وزارة الشباب والرياضة حالة الاستعداد القصوى، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ العديد من المبادرات، لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، ورفع معدلات اللياقة البدنية لديهم والحفاظ على صحتهم، مما يخلق مجتمعا صحيا قويا قادرا على العطاء ورفع كفاءة الإنتاج.

الخطة تستهدف خلق مجتمع عمل فتي يتمتع بصحة جيدة

وفي إطار هذا التوجه لخلق مجتمع عمل فتي يتمتع بصحة جيدة، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفيذ خطة متكاملة لرفع اللياقة البدنية لموظفي الحكومة، والجهاز الإداري للدولة، تنبثق من مشروع أطلقت عليه الوزارة «لياقتك.. صحتك» تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي، من خلال تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسه الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق.

مقاومة ضغوط الحياة والإصابات المهنية أثناء العمل

«الوطن» تنشر تفاصيل خطة وزارة الشباب والرياضة لتحسين صحة موظفي الحكومة ونفسيتهم مما يساعدهم على مقاومة ضغوط الحياة، والإصابات المهنية التي قد يتعرض لها البعض، ومن أهم عناصرومحاور الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف فيما يلي:

1- وضع برامج لتوعية الموظفين بأساليب التغذية الصحيحة، ورفع اللياقة البدنية والذهنية تشمل عمليات تخسيس ورفع معدلات وأحمال وغيرها من أساليب الممارسة الرياضية، التي تعود بالنفع والإيجاب على أدائهم في العمل وإنتاجهم.

2- إجراء تحاليل طبية دورية وقياسات لمعدلات أداء وظائف أعضاء الجسد .

3- تنفيذ الخطة على مرحلتين متتاليتين ومتتابعتين على النحو التالي المرحلة الأولى وتتضمن:

- البدء في تطبيق برامج رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الصحة العامة للموظفين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة .

-انطلاق برامج التدريب البدني كبداية في 6 محافظات خلال سبتمبر الجاري وهي الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد - اسوان – كفر الشيخ - الشرقية . المرحلة الثانية :

- يترتب تنفيذ برامج التدريب بناء على الأهداف والنتائج التي تتحقق من المرحلة الأولى ومدي فاعلية البرامج التي تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعميم تنفيذ الخطةعلى جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

4- يبدأ تنفيذ برنامج التدريب الغذائي والرياضي لمدة شهرين على عدد من موظفي وزارة الشباب والرياضة يتراوح مابين 150 – 200 موظف، وتقسيمهم إلى مجموعات مع متابعتهم طوال الشهرين.

متابعة نتائج وأثر تنفيذ البرامج على صحة الموظفين أولا بأول

5- تسجيل ملاحظات من المتخصصين في البرنامج المحدد لكل مجموعة حول ، حول مدى استجابتهم وادائهم داخل صالات اللياقة البدنية والمتابعة طوال فترة التطبيق من قِبل فريق عمل من المتخصصين، واستخدام صالات اللياقة البدنية داخل وحدات الطب الرياضي للتدريبات وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ولتبدأ بعد ذلك إعادة اجراء القياسات السابقة للوقوف على مدى تأثير البرامج المنفذة، وإجراء المعالجات الإحصائية للقياسات للوصول الي نتائج علمية تؤكد استراتيجية المشروع والخروج بتوصيات للتعميم على مختلف الوحدات والأجهزة الإدارية والحكومية بالدولة

6 - الاستعانة بوحدات الطب الرياضي، وتوزيعهم على مختلف المحافظات من خلال اجراء قياسات مورفولوجيا و تتضمن قياسات (طول - وزن - مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ـ نسبة الدهون ـ صورة دم) من قِبل المتخصصين

7- تنفيذ ندوات تثقيفية وارشادية عن اساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها في رفع كفاءة العمل.

8- أن يكون مسرح وزارة الشباب والرياضة هو المكان المفضل لعقد الندوات التثقيفية والتوعوية .