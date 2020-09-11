الأوقاف تفتتح 11 مسجدا بالمنوفية

قال رمضان السبكي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في تشيد وعمارة المساجد، افتتحت مديرية الأوقاف بالمحافظة 11 مسجدًا، بالإضافة إلى افتتاح مسجدين اليوم في مركز الباجور بالمحافظة.

وأوضح "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن المسجد الأول الذي افُتتح اليوم في الباجور هو المسجد البحري، وبني على مساحة 270 مترًا ويتكون من 3 طوابق، وجاء بتكلفة إجمالية تخطت 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية من قبل المواطنين بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى المسجد الثاني "الأربعين"، والذي تم افتتاحه اليوم أيضًا بالمركز، ويتكون من طابقين، وبُني على مساحة 400 متر، وبه مئذنة بارتفاع 40 مترًا، وبتكلفة 5 ملايين جنيه مساهمة من أهالي المحافظة.

وأشار إلى أن المساجد بمحافظة المنوفية تشهد اهتماما كبيرا من قبل أهالي المحافظة من عمليات تجرى من ترميم وصيانة في الكثير من المساجد، حيث إنهم يتسابقون في تشييد وعمارة المساجد، وفي القريب العاجل ستفتتح مساجد أخرى.

يُذكر أن بمحافظة المنوفية 6383 مسجدًا، وافتتح اليوم 130 مسجدًا في 18 محافظة في إطار خطة الدولة لتشييد وعمارة المساجد.