تعرف على قيمة رسم فحص طلب التصالح المطلوب منك.. يبدأ من 125 لـ5 آلاف

بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء المقرر انتهاء مدتها نهاية الشهر الجاري، تستعرض "الوطن" قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح فى مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020 وهى حسب المساحات كالتالي:

- المساحة حتى 250 مترًا

500 جنيه فى المدينة

125 جنيهًا في القرى وتوابعها

- المساحة من 250 حتى 500 متر

ألف جنيه في المدينة

250 جنيهًا في القرى

- المساحة من 500 حتى 1000 مترمربع

2000 جنيه في المدينة

1000 في القرى

- المساحة من 1000 متر حتى 2000 مترمربع

3000 جنيه فى المدينة

2000 فى القرى وتوابعها

- المساحة أكبر من 2000 حتى 4000 مترمربع

4000 جنيه فى المدينة

3500 فى القرى وتوابعها

- المساحة أكبر من 4000 مترمربع

5000 جنيه فى المدينة

5000 في القرى وتوابعها

من ناحية أخرى، رصدت "الوطن" فى وقت سابق قيم التصالح في مخالفات البناء التى أقرها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين حيث تتفاوت قيمة سعر المتر ما بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية.

وتأتي أحياء مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والمعادي في صدارة الأحياء الأعلى تقديرا، ومع ذلك يتم تقسيم الأحياء إلى مناطق لمراعاة البعد الاجتماعي حيث تتفاوت الظروف المعيشية وطبيعة المناطق، وتأتي أحياء مثل التبين والمرج والمعصرة وحلوان ومصر القديمة وحى السلام والمطرية والشرابية فى قائمة الأحياء الأقل تقديرا لسعر المتر نظرا لكونها فى الغالب مناطق شعبية.

فى حى مصر الجديدة تم تقسيم الحى إلى 3 مناطق نظرا لمساحات الشوارع وقيمة الموقع فالمنطقة "ا" سعر المتر السكنى 1200 جنيه، والتجارى والإدارى 1400 جنيه و900 جنيه للمتر الصناعى، ما عدا عزبة المسلمين سعر المتر السكنى يتراوح ما بين 700 و100 جنيه.

وفى حى النزهة المنطقة "أ" سعر المتر السكنى 1200 جنيه و1400 للتجارى والإدارى و900 الصناعى، بينما منطقة الهايكستب وعزبة المطار سعر المتر السكنى يتراوح ما بين 600 لـ150 جنيها، والتجارى من 1400 لـ150 جنيها.

وحى شرق مدينة نصر فى المنطقة "أ" يصل سعر المتر السكنى لألف جنيه والتجارى 1200 والإدارى 1100 والصناعى 800 جنيه، بينما عزبة الهجانة سعر المتر السكنى يتراوح ما بين 500 لـ150 جنيها، والمعادى من 1000 جنيه السكنى إلى 400 جنيه.

وفى غرب مدينة نصر يتراوح سعر المتر السكنى من 1000 إلى 700 جنيه بينما عزبة العرب سعر المتر من 500 إلى 150 السكنى.

وفى المطرية وتحديدا فى عزبة النخل وعرب الطويلة وعرب الحصن والمطرية القديمة يتراوح سعر المتر من 200 لـ100 سكنى، أما الصناعى من 400 لـ120 جنيها.

وفى المعصرة يتراوح سعر المتر السكنى من 250 إلى 100 والمقطم سعر المتر ما بين 650 لـ100 وحلوان من 300 لـ100.

والشرابية سعر المتر من 400 لـ1250 والساحل من 600 لـ150 والزيتون من 500 لـ150 وشبرا من 500 لـ150 والتبين من 280 لـ50 جنيها، والأميرية من 500 لـ150 والمرج من 250 لـ100 وحى السلام من 250 لـ100 جنيه.