حسب منطقتك.. اعرف هتدفع كام في التصالح بمخالفات البناء

منح قانون التصالح في مخالفات البناء، السلطة للجنة المحلية داخل كل محافظة في تحديد أسعار التصالح في جميع المناطق داخل المحافظة، حسب نوع المخالفة ونوع نشاط كل وحدة.

وتقدم "الوطن" بالتفصيل التقديري، نسبة الدفع في المخالفات بحسب المساحة، والذي جاء كالتالي:

- تحديد نوع نشاط الوحدة أو العقار المقرر التصالح عليه "سكني ـ تجاري ـ إداري".

- تحديد سعر المخالفة سيكون بناء على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ

- البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية سيكون المالك، مطالبًا بدفع 100% من قيمة المتر المسطح بالمنطقة.

- البناء بدون ترخيص ولكنه مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية سيكون المالك مطالبًا 50% من قيمة المتر المسطح بالمنطقة.

- مخالفة التصاميم المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، ومخالفة عدد الأدوار المرخص بها: سيكون المالك مطالبًا بدفع 25% من قيمة المتر المسطح بالمنطقة.

- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة التصميمات المعمارية: سيكون المالك مطالبًا بدفع 20% من قيمة المتر المسطح بالمنطقة.

- مخالفة الرسومات المعمارية ومطابقة التصميمات الانشائية: سيكون المالك مطالبًا بدفع 5% من قيمة المتر المسطح بالمنطقة.

تصل لـ55%.. تعرف على موقف محافظتك في تخفيضات التصالح بمخالفات البناء

خفَّضت عدد من المحافظات قيم التصالح بمخالفات البناء في عدد من مناطقها بنسب تتراوح بين 10 إلى 55% من القيم السابقة، بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد بمراعاة البعد الاجتماعي، وجاءت أبرز التخفيضات كالآتي:

القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 4976 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

الجيزة

أكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، إنه سيتم تنفيذ التوجيهات بتخفيض قيم التصالح في بعض الأحياء التي تقدم عدد من أهاليها بشكاوى بشأن ارتفاع تلك القيم، لافتًا إلى أن قيم التصالح في المراكز والمدن ستختلف عنها في الأحياء، بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح.

الإسكندرية

أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بتخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرًا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعًا لهم.