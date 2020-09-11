ذبائح.. احتفالًا بافتتاح 6 مساجد في الإسكندرية

حرص أهالى الإسكندرية على ذبح رؤوس الماشية، احتفالاً بافتتاح 6 مساجد فى المدينة الساحلية، اليوم، وتوزيعها على الفقراء من أهالي المحافظ بمختلف مناطقها.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، افتتاح مساجد "الشهيد الهامي عبدالمنعم، آل بسيوني سليمان محمود منتصر، الهدى، سند1، الروضة الشريفة، ومسجد النور بقرية اليمامة التابع لإدارة برج العرب".

وأكد خشبة أن الأمور كانت تسير على ما يرام وأن الرواد كانوا فى أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأشاد بدور الأئمة وعمال المساجد فى الإعداد والتنظيم لاستقبال ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الأوقاف كثفت جهودها لافتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف المحافظات خلال الآونة الأخيرة، وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن افتتاح 314 مسجدًا بعد الإحلال والتجديد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهناك 121 مسجدًا تم تجديدها على نفقة الأوقاف، لافتًا إلى أن هناك زوايا غير مرخصة وأُنشئت بالمخالفة للقانون.