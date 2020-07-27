سمع مكالمة عاطفية لأحد المشرفين.. تعذيب طفل داخل دار أحداث بالمنوفية

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وممثلين لجمعيات حقوق الإنسان، مسؤولين في إحدى دور الأحداث بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بالاعتداء على طفل بالدار يدعي "عبدالرحمن ع."، وإحداث إصابات بالغة به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية، صور الطفل تظهر مدى الإصابات البالغة التي حدثت له وأبرزها "تورم في الوجه والعينين"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة المشرفين على الدار وتحويلهم للنيابة العامة.

وقال طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنوفية، إن أحد المشرفين قام بتعذيب طفل وضربه بالحزام بطريقة غير أدمية كما هو واضح في الصور، مطالبا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتدخل بصورة عاجلة وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

وأضاف "الحداد" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن سبب الاعتداء على الطفل جاء نتيجة سماعه لمكالمة عاطفية أجراها أحد مشرفي الدار، مشيرا إلى أنه تم ضرب الطفل لعدم فتحه الموضوع مرة أخرى

وتابع، أنه تم الاعتداء على طفل آخر داخل الدار لإظهار الأمر أنه مشاجرة بين الأطفال، مؤكدا رفضه ما قام به المشرفون، مطالبا بالتدخل العاجل وتقديم الدعم الطبي العاجل للطفل.