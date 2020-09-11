محافظ الإسكندرية: مش هنطرد مواطن بره شقته حتى لو كان مخالف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن قانون التصالح على المخالفات في المباني، في صالح المواطن، ويخدم المواطن المخالف، خاصة مع وجود أكثر من 134 ألف قرار إزالة من عام 2011 حتى عام 2019، وجرى تنفيذ 4080 منهم فقط حتى نهاية 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "ننفذ الإزالات بشكل فوري منذ 1 يناير الماضي، وما نفذناه من إزالات بداية من هذه الفترة يكاد يتجاوز ما جرى تنفيذه خلال آخر 6 سنوات".

وتابع أن المخالفات في المحافظة معظمها رأسية، مثل الأبراج وقيود ارتفاع وتعدي على خطوط تنظيم، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف إلى تقنين الوحدات السكنية حيث ستحمل شهادة ترخيص واضحة المعالم: "تخيل إن شقة ممكن يبقى سعرها 100 ألف جنيه دون الترخيص، ومع الترخيص تبقى بمليون جنيه".

وأردف أن قيمة المبالغ المتحصلة في عمليات التصالح تهدف إلى خدمة المواطن، عبر تطوير البنية التحتية للمحافظة وخدمة المناطق التي أصبحت عشوائية ومخالفة، ومن ثم فإن الدولة ستستخدم هذه المبالغ لتصحيح الأوضاع الخاطئة وجعلت البنية التحتية متهالكة.

وحول إمكانية هدم المنزل إذا لم يكن المواطن يمتلك غيره، قال "الشريف": "مفيش مواطن مقيم في شقة مع أسرته هيطرد بره الشقة عشان نزيلها، محصلش ومش هيحصل إننا نطرد مواطن وأسرته، ولن نحيل أي مواطن يقيم في شقة للنيابة العسكرية"، مشددًا على أن المستهدف من قانون التصالح هو وقف العشوائية، إذ جرى إحالة اكثر من 1800 قضية للنيابة العسكرية لمقاولين فاسدين تكسبوا الملايين من الجنيهات من جراء هذه المخالفات.