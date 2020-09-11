الجيزة: 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. وتحصيل 350 مليون جنيه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها، والتي حددتها الدولة طبقا للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتبارا من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2020 تسهيلا على المواطنين.

وكشف محافظ الجيزة عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 20 الف طلب وأن إجمالي ما جرى تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء 350 مليون جنيه حتى الآن، خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحله الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيرا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيجرى تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية، ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كل العقبات أمامهم تسيهلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار إلى أن حي الهرم جاء في المركز الاول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1874 طلبا، يتبعه حي الوراق بـ998 طلبا، وحي العجوزة 766 طلبا، كما جاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقى طلبات التصالح وبلغت 3174 طلبا، ومركز أبو النمرس 2665 طالبا، ومنشأة القناطر 2443 طلبا، حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.