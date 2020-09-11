محافظ الإسكندرية: التصالح على مخالفات البناء يُزيد قيمة الشقة 3 أضعاف

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اللجنة المسؤولة عن تحديد قيمة التصالح خفّضت الرسوم بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التخفيض يسري على من تقدم للتصالح في وقت سابق، ويقسط باقي قيمة التصالح على مدار 3 سنوات.

وأشار "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق مصلحة المواطن بتقنين وضعه، لافتًا إلى أن الفترة من 2011 وحتى نهاية 2019 شهدت مخالفات بناء كثيرة جدًا، لذلك كان هناك توعية للمواطنين للتقدم للتصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن التقديم للتصالح يأتي في صالح المواطن المصري، وأن حصيلة المصالحات تُمكن الدولة من تطوير البنية التحتية والمرافق وتحسين الخدمات من مياه وصرف صحي وتطوير طرق، وتزيد من قيمة الشقة 3 أضعاف.

وأضاف أن المحافظة استقبلت 3950 طلبًا للتصالح، موضحًا أن يوم أمس شهد كثافة من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم الطلبات، ما دعا المحافظة إلى زيادة أعداد الموظفين وإنشاء أماكن لانتظار المواطنين.

وتابع: "لو المواطن قدم صورة البطاقة بس نعتمد جدية التصالح حتى يستكمل باقي الأوراق خلال شهرين"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 1852 قضية للنيابة العسكرية لمقاولين مخالفين .