بورصة الدواجن اليوم السبت 12-9-2020 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري، استقرارا في الأسواق المصرية لليوم الرابع على التوالي، وارتفعت الأسعار منذ ما يقرب من 4 أيام، وعودة القوة الشرائية للسلع والنتجات مرة أخرى.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن" إن ارتفاع أسعار بورصة الدواجن جاء تدريجيا، بعد أن شهدت الأسعار أدنى مستوى لها على مدار شهور، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، وجاء الارتفاع التدريجي نتيجة لعودة حركة الشراء للسوق المصرية إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد أن شهدت حالة من الركود نتيجة لتخوفات المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد، وما خلفته الجائحة من تراجع في الاقتصاد العالمي.

وأضاف "السيد" أن الارتفاع جاء طفيفا، حيث وصلت إلى 20 جنيها في المزارع، لتقترب من تكلفة الإنتاج ما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بـ 25 جنيها للدواجن المزارع في الأسواق، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 26 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 28 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنه مع ارتفاع كيلو الدواجن في الأسواق المصرية، ارتفع سعر طبق البيض في الأسواق، ليصل إلى 27 جنيها، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن نتج عن تحسن حركة القوة الشرائية وزيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها في الأسواق المصرية، حيث إن القوة الشرائية لها دور كبير في التحكم بأسعار بورصة الدواجن.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.