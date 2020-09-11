مفتشو المصايف يطاردون الرواد بشاطئ النخيل في الإسكندرية

واصل مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حملات إخلاء الرواد من شاطئ النخيل غربًا، المعروف إعلاميًا بشاطئ الموت، بعد أن حصد العديد من الأرواح والضحايا خلال هذا العام.

وعلى الرغم من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ إلا أن بعض المواطنين وخاصة الوافدين من خارج المحافظة، يتوافدون علي تلك الشواطئ نظرًا لأن معظمها بلا أسوار أو بوابات، فيما تواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، حملاتها علي الشواطئ في محاولات جادة لإخلائها من المواطنين تنفيذًا للقرارات الصادرة بإغلاقها وحفاظًا على أرواحهم بسبب عدم توافر خدمات الإنقاذ.

ويقع شاطئ النخيل، غرب الاسكندرية، حيث يوجد ما يقرب من ٤٠ شاطئًا ما بين مؤجر وعام وتابع لجمعيات أهلية، وتمتد تلك الشواطئ بطول أكثر من ٢٤ كيلومتر.