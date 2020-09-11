حقق المركز الثاني .. تكريم فريق "حافظ ولا فاهم" بجنوب سيناء

كرّم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فريق مسابقة برنامج "حافظ ولا فاهم"اليوم، بعد تأهلهم للدور النهائي من المسابقة وتحقيقهم المركز الثاني على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري.

وأشاد وكيل الوزارة، بالمستوى المتميز للفريق، وما أظهره من تميز خلال حلقات البرنامج، بدايةً من التصفيات الأولى، وفوزه على محافظات الوادي الجديد، سوهاج، الإسكندرية، أسيوط، وصعوده للدور النهائي للتصفية على المركز الأولى أمام محافظة الدقهلية.

وأهدى وكيل الوزارة فوز الفريق للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي كان أكبر داعم للفريق، وحرصه على تكريم أعضائه بعد التصفيات الأولى، ووعده بمنح الفريق جائزة أكبر بعد صعوده للتصفيات، ما كان له أثر كبير في دعم الروح المعنوية للفريق.

يتكون الفريق من الطلاب "باهر بكري، داليا ناجي محمود، أميرة سمير سالم، منة عبدالمجيد مصطفى، ونادر عادل".