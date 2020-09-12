تحرير 365 مخالفة مرورية بأسوان

تمكن رجال إدارة المرور بأسوان، اليوم، من تنفيبذ حملات مرورية متنوعة بدوائر مراكز المحافظة.

وخلال الحملات تمكنوا من من ضبط 365 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي: في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي أقراص مخدرة، كما تم ضبط سيارة، وتوك توك بدون تراخيص، وتحرير 44 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 54 مخالفة، وتحرير110 مخالفات غرامة ونش، كما تم سحب تراخيص 59 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير95 مخالفة متنوعة.