محافظ أسوان يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فتح فصلين بمدرسة عنيبة للتمريض بمركز نصر النوبة بإجمالي 60 طالبا، لتلبية الاحتياجات وتخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية قادرة على تقديم خدمة صحية متميزة.

جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لنتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض، على مستوى المحافظة بإجمالي 684 طالبا وطالبة جرى قبولهم في 13 مدرسة للتمريض تضما فصلا دراسيا.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه جرى استبعاد 25 طالبا وطالبة من اختبارات القبول بمدارس التمريض نظراً لعدم تناسق كتلة الجسم، حيث جرى القبول وفقاً لأعلى الدرجات مع اجتياز الاختبارات الشخصية.