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41 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية اليوم

كتب:

عبد الوهاب عيسي
09:19 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
طلاب الأزهر

طلاب الأزهر

بدأت في التاسعة صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، والتي يخوضها 41 ألف طالب.

ويؤدى طلاب القسم العلمي لجنتي امتحان الأولى بمادة الفقه وتنتهي في الحادية عشر، ويؤدى طلاب القسم امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية "نظام حديث - نظام قديم"، من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً، فيما يؤدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفقه في اللجنة الأولى ومادة الإنشاء باللجنة الثانية.

ويؤدى طلاب الدور الثاني بالشهادة الثانوية امتحاناتهم في 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبًا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي.

تقرر أن تعقد لجان التصحيح بـ5 مقرات، وأن تبدأ عملها بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني، على أن تنتهي امتحانات الدور الثاني يوم 21 سبتمبر الجاري بالنسبة للقسم العلمي ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبي، ويخوض الطلاب مادتين في اليوم.

وتقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثاني، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

 

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