الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين تنشد "اسم النبي" في "مصر تستطيع"

قالت رحاب عباس الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين، إنها كانت تتعامل كمبصرة في الجامعة، لافتةً إلى أنها حاولت أن تثبت دائمًا عدم وجود أي فارق بين المكفوفين والمبصرين.

وأضافت عباس، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "الدراسة في الأزهر ليست صعبة والطالب الأزهري يجب الاهتمام به لأنه جوهرة ويستوعب أفرع كثيرة من العلم".

وتابعت، أنها تعاملت مع المناهج الأزهرية ككنوز وليس مجرد مواد تذاكرها لتحصل على نسب نجاح عالية، مشيرةً إلى أنها كانت تحلم أن تكون الأولى على الجمهورية لا مجرد تحقيق التفوق.

وتألقت رحاب، في أداء أنشودة "اسم النبي" للشيخ مشاري راشد العفاسي، على الهواء، ومن كلماتها: "لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صلي عليه، لما تيجي سيرة النبي نبدأ بالصلاة عليه، اللهم صلي عليه".

وأشاد الإعلامي أحمد فايق، بموهبة رحاب في الإنشاد، قائلًا: "اللهم صل على النبي، صوتك جميل ورائع وجوهرة".