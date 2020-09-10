نيللي كريم: الأوقات الصعبة لا تمثل إلا 10% من كواليس تصوير "بـ100 وش"

قالت الفنانة نيللي كريم، إن ذكريات تصوير مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض خلال شهر رمضان كانت رائعة، مشيرةً إلى أن الأوقات الصعبة لم تمثل إلا 10% من هذه الذكريات.

وأضافت نيللي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc": "وقت التصوير كان ممتعًا، وأفضل ما في فريق العمل أننا نحب بعض".

بدوره أعرب النجم آسر ياسين، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، قائلًا: "حبينا بعض بشكل كبير، ومع الوقت كل واحد فينا بقى لينا شخصيته وبيتكلم من خلالها".

وتابع أن التناغم بين فريق العمل كان كبيرًا للغاية، بالرغم من زيادة أعدادهم في اللوكيشن الواحد، معتبرًا أن هذا الأمر من أبرز أسباب نجاح المسلسل.