غلق مطلع الدائري للقادم من الوراق إلى طريق "الإسكندرية الزراعي"

أعلنت محافظة الجيزة غلق المطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر لمدة 4 أيام كليًا، ابتداءً من صباح اليوم حتى الساعة 12 صباح الأربعاء المقبل.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفائه وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدًا في المنطقة المحصورة بين محور26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر.

وتقرر أن تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهي كالتالي:

- القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود لأعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق في اتجاه مناطق منشأه القناطر ثم الدوران والعودة مره أخرى في اتجاه المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال.

ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية، لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال الجارية.