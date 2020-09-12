وزير الصحة الأسبق لـ"الوطن": التجارب السريرية تجرى على الأصحاء فقط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن بدء تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن التجارب السريرية هي طريقة اختبار طرق جديدة لتشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها، وذلك بتقييم الموضوع محل الاختبار بهدف معرفة مدى سلامته وفاعليته.

وتابع "العدوي" في حوار سابق لـ"الوطن" المرحلة الأولى تتمثل في قيام الباحثين بدراسة آثار الدواء على عدد محدود من الأشخاص من "20 – 80" شخص شريطة ألا يعانون من أي أمراض، بهدف معرفة أقصى جرعة يستطيع الإنسان تناولها دون آثار جانبية، ويراقب الباحثون المشاركين لمعرفة كيفية تفاعل أجسامهم مع الدواء.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أوضح أنها تجري فيها التجارب على مئات المشاركين المصابين بالمرض الذي يفترض أن يعالجه الدواء الجديد، بإعطاء المريض الجرعة التي ثبت أنها آمنة في المرحلة الأولى، ويراقب فيها الباحثون المشاركون لمعرفة مدى فعالية الدواء وملاحظة أي آثار جانبية قد يسببها، والمرحلة الثانية تشمل أعداد أكبر من المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثالثة، أكد ضرورة مشاركة أكثر من 3 آلاف مبحوث بغرض تقييم كيفية عمل الدواء الجديد مقارنة بالأدوية الموجودة سابقا، يهدف الباحثون في هذه المرحلة إلى إثبات فعالية الدواء وسلامته.

الجدير بالذكر أن مصدرا مسؤولا بوزارة الصحة والسكان قال إنَّ الوزارة ستبدأ التجربة على لقاحين من شركة صينية، لافتًا الى أنَّ الشركة لها تاريخ طويل في مجال اللقاحات والتطعيمات، وأنَّ اللقاحين ثبت فعاليتها في مراحل التجارب السريرية الثلاثة في بعض الدول التي أجرت التجارب عليهم.

وأوضحت المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ هناك أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مؤكّدة أنَّ العالم وصل إلى مرحلة واعدة في رحلة البحث عن اللقاحات لفيروس كورونا فكلما زاد عدد اللقاحات المرشحة زادت فرص النجاح، وعادة ما يكون معدل نجاح اللقاحات المرشحة 10%.