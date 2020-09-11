"أوقاف القليوبية" تفتتح ٣ مساجد جديدة بتكلفة 14 مليون جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد، اليوم، بعدد من المدن بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة.

وأكد "أبو السعود" أن المساجد الثلاثة التي تم افتتاحها اليوم، بنطاق المحافظة، هي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ، تم بنائه على مساحة 800 متر مربع، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، ومسجد "الشقري" بمدينة شبين القناطر على مساحة 350 مترا، بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيها، ومسجد "الصابرين" بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، جرى بناءه على مساحة 250 مترا، بتكلفة إجمالية مليوني جنيها.