محافظ القليوبية: فقدنا أكثر من 6 آلاف من أجود الأراضي نتيجة التعدي عليها

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن التصدي لأي محاولات جديدة للبناء المخالف الذي يمثل تكريسا للعشوائية ويقوض جهود الدولة الرامية لبناء المشروعات القومية للإسكان، ولم أحد كان بتصور أنه في اقل من 6 سنوات تصبح الدولة على مشارف الاعلان عن خلوها من المناطق العشوائية غير الامنة، وهو الملف الذي ظل سنوات يمثل وصمة في الجبين.

وأضاف "الهجان" خلال لقاء مفتوح لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أنه من ابرز صور البناء المخالف التعدي على الاراضي الزراعية حيث بلغ عدد التعديات على الاراضي الزراعية بالمحافظة منذ 2011 وحتى العام الجاري عدد 175 ألف و476 حالة تعدي، نتج عنها التعدي على 6 آلاف و627 فدان من أجود أراضي الدلتا الخصبة عالية الإنتاجية والتي تتوافر لها كافة مقومات الزراعي.

وأشار الى ان اجمالي الرقعة الرزاعية في المحافظة والتي كانت تبلغ 167 الف 208 فدان اصبحت حاليا 160 الف 580 فدان