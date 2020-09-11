افتتاح 3 مساجد جديدة في القليوبية اليوم

قال صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه من المقرر افتتاح 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة، اليوم، ضمن 130 مسجدا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية.

وأكد "ابو السعود" في تصريحات، أن المساجد الـ3 التي سيتم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة، هي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والذي تم بناؤه على مساحة 800 متر مربع، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيه، أما المسجد الثاني فهو مسجد "الشقري" بمدينة شبين القناطر، والذي تم بناؤه على مساحة 350 مترا، بإجمالي تكلفة 3 ملايين جنيه.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المسجد الثالث الذي سيتم افتتاحه اليوم، هو مسجد الصابرين بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، والذي تم بناؤه على مساحة 250 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيه.