عاجل.. مدبولي: كنا نعي رفض الشارع لاقتحامنا ملف مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية والحكومة كانت تعي وقت اقتحامها ملف مخالفات البناء أن هذا القرار سياسيا لن يكون مقبولًا في الشارع، لكن هذه الأجيال تربت على أن هذا هو السائد في البناء على مدار سنوات طويلة مضت، "كله عاوز يبني على أرضه علشان يكسب أو يسكن أبنائه".

وأضاف "مدبولي" خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء، أن كافة القوانين المصرية تجرم البناء المخالف والبناء على أراضي زراعية، "كان في قانون حاكم عسكري في التسعينيات يوقف البناء على أراضي زراعية، وجرى إلغائه حينما وجدت الدولة أنه لافائدة من هذا القانون، وجرى اللجوء للأحوزة العمرانية ولكن ما زال النمط مستمرًا.

وقال رئيس الوزراء، إنه جرى عمل قانون 119 للبناء في 2008، وهذا القانون نص صراحة على عدم جواز التعامل مع المباني المخالفة وأن المباني المخالفة التعامل الوحيد معها هو الهدم، وعند اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حدثت الفوضى وعدم القدرة على ضبط أعمال البناء، وتفاجئنا بكتلة عمرانية كبيرة لا نستطيع التعامل معها بالهدم وعدم توصيل المرافق".