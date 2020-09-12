خطوات تقسيط مديونية فواتير الكهرباء على 48 شهرا بمقدم 30%

يعاني الكثير من المواطنين من تراكم فواتير الكهرباء، نظرا لعدم قدرتهم على دفعها بشكل شهري، ما يجعلهم يتعرضون إلى موقف تراكم المديونية، وتتيح وزارة الكهرباء للمواطنين نظام تقسيط مديونية الكهرباء عبر شهور محدده يتم تحديدها حسب قيمة المديونية وبالاتفاق بين المواطن وشركة الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات سداد المديونية والمستندات المطلوبة للتقسيط، وفق خدمة عملاء الدعم الفني لشركة الكهرباء، كالتالي:

خطوات سداد مديونية فواتير الكهرباء

- تقديم نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملأ البيانات الموجوده به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية على حد أقصى 12 شهرا أو 24 شهرا دون فوائد.

- يوجد أنظمة متعددة للتقسيط على 36 شهرا أو 48 شهرا حسب قيمة المديونية.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية، يجري استيفاؤه من الشركة وملأ البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".