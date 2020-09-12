طرق التقدم لتوقيع الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات النواب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، طرق وخطوات التقدم لتوقيع الكشف الطبي للمرشحين المحتملين، لانتخابات مجلس النواب 2020 والتي تتم من خلال عدة مستشفيات تابعة للوزارة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزارة في فيديو توضيحي لها أن التسجيل يبدأ بعد إعلان موعد بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويمكن أن يتم من خلال 3 طرق، أولهم التسجيل الإلكتروني: الدخول على الرابط elections.mohp.gov.eg اختيار إيقونة موعد حجز الكشف الطبي وتسجيل البيانات الخاصة "الاسم الرباعي، والرقم القومي، والعمر، والنوع والحالة الاجتماعية، والعنوان بالتفصيل"، ثم اختيار المحافظة والمستشفى التي ستجري الكشف به، وتاريخ وموعد الكشف.

بعد التأكد من دقة البيانات، يتم الضغط على أيقونة حفظ البيانات، ليظهر شكل خطابين باسم المرشح المحتمل، يتم طباعتهما والتوجه بهما لمستشفى الكشف في الموعد المحدد لذلك، ليبدأ الكشف بعد تسديد الرسوم المقررة.

وفيما يتعلق بالطريقة الثانية الاتصال بالخط الساخن 15300 والتواصل مع الفريق المتخصص في الرد على استفسارات المرشحين المحتملين، والاستجابة لطلباتهم.

أما الطريقة الثالثة التوجه لأقرب مستشفى مخصص للكشف، حيث يتواجد شخص متخصص في إدخال بيانات المتقدمين، ومساعدتهم في حجز موعد الكشف الطبي. جدير بالذكر أن إجراءات الكشف الطبي تستغرق 24 ساعة لذا يجب البدء في التسجيل مبكرا؛ لضمان اللحاق بسباق الترشح للانتخابات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، عن تقديم التوعية الميدانية لمليون و360 ألف مواطن، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك من خلال تنفيذ 136 ألف ندوة توعوية منذ بداية الجائحة وحتى شهر أغسطس الماضي، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بقيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية، خلال هذه الفترة، سواء لكيفية الوقاية من الفيروس كورونا المستجد، أو التوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة" والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.