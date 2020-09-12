جامعة بنها تعقد اللقاء المجتمعي الثالث لاختيار الكليات الجديدة

عقدت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، ثالث حوار مجتمعي لاستطلاع الآراء المجتمعية حول اختيار الكليات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالجامعة.

شارك في الحوار المجتمعي، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وممثلي المجتمع المدني ومجلس النواب بمحافظة القليوبية وعمداء كليات الصيدلة وطب الأسنان والسياحة والفنادق بجامعات عين شمس والزقازيق وطنطا والفيوم ونقيب أطباء القليوبية ووكيل نقابة الصيادلة وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والسياحة والآثار والأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية وعدد من قيادات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي كلمته أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على التواصل والانفتاح مع المجتمع المحلي.

وأضاف: "من هذا المنطلق عقدت الجامعة أول مبادرة حقيقية على أرض الواقع بمشاركة الأطياف المجتمعية المختلفة بمحافظة القليوبية، وكانت هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية وخرجت بتوصيات إنشاء كلية العلاج الطبيعي وشعبة التربية الرياضية للبنات".

وأكمل: "بالفعل تم بدء العام الدراسي الجديد بكلية العلاج الطبيعي بقدرة استيعابية 900 طالب"، مؤكد نجاح الحوار المجتمعي للوصول إلى القرارات المناسبة حول اختيار إنشاء كلية جديدة تنضم إلى كليات الجامعة والمقترحات ومنها كلية الصيدلة أو كلية طب الأسنان أو كلية السياحة والفنادق وأو اختيار كلية ذات تخصص جديد وتكون غير نمطية وغير تقليدية.