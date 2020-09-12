معلومات عن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين "يوفر 65% من احتياجات الصعيد"

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم حاليا العمل علي الانتهاء من مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتان ضمن خطة الوزارة والدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم بدء تشغيل المجمع قبل نهاية العام الحالي للاستفادة منه وتحقيق النفع العام.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين:-

- يسهم في تأمين إمدادات البنزين وتوفيرها لأهالي الصعيد ومحافظات الجنوب.

- يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي ويتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر.

- يوفر ما بين 60 إلى 65٪ من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية.

- ساهم في توفير منتجات بترولية بقيمة 14 مليار جنيه وتشمل البنزين 80 و92 والسولار والنافتا والبوتاجاز ووقود الطائرات والمازوت.

- يجرى حاليا القيام بأعمال التركيبات واختبارات ما قبل التشغيل تمهيداً للانتهاء من المشروع وتشغيله.

- تم إنفاق نحو 1.6 مليار جنيه استثمارات لإنشاء التوسعات الجديدة للمجمع.