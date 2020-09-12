شعراوي للوحدات المحلية: أقبلوا أي ورق للتصالح

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الوحدات المحلية بالأحياء والمدن بقبول أي أوراق يقدمها المواطن للتصالح على مخالفات البناء، على أن يتم استكمال الأوراق والمستندات على مدار شهرين، وإزالة أي عراقيل، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.

واضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات لكل المحافظين بقبول أي طلب تصالح حتى يتم البت فيه، لافتا إلى أنه يتم منح المواطن نموذج 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي إجراءات أو أحكام خاصة بالعقار المراد التصالح بشأنه.

من ناحية أخرى، تواصل أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح في 30 سبتمبر الجاري، وعلى المواطنين عدم التعامل مع العقار المخالف حفاظا على الأرواح والأموال.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء بوضع ملصقات على أي عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين.

- إقبال على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة المسائية تيسيرا على المواطنين

وأضافت لـ"الوطن"، أن هناك إقبال على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى الفترة المسائية، للتيسير على المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز، لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل، داعية المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.