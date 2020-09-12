"س و ج" كل ما تريد معرفته عن الخدمة العامة للذكور والإناث

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من1/10/2020، حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وفي السطور التالية.. يجيب "الوطن" عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمة العامة لخريجي الجامعات، وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

هل الخدمة العامة إجبارية على البنات وعلى الذكور المعافين من الخدمة العسكرية أم لا ؟

ـ الخدمة العامة ليست اجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعيينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الاعفاء باعتبارها من مسوغات التعيين.

هل الخدمة العامة تجنيد إجباري للبنات ؟

الخدمـة العامـة ليست تجنيدا إجباريا للبنات ولكن جميع المؤهلات العليا من الاناث والذكور المعافين من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 .

هل يتم دفع رسوم للتقديم للخدمة العامة تحت أي مسمى ؟

ـ لا يوجد أي رسوم جميع النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامة مجانا.

هل من حق المكلف أخذ شهادة مؤقتة بأداء الخدمة العامة مع العلم أن رئيس القسم يرفض إعطائي الشهادة؟

ـ من حــق المكلف ان يحصل على شهادة مؤقتة بأداء الخدمـة العامـة من الادارة الاجتماعية التابـع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائــه من ادائها وفـى حالــة وجــود أي مشــكلة، عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لإزالة أي معوقــات تقابــلك في الخدمة العامة .

ما مواعيد تقديم الخدمة العامة ؟

ـ يتم التكليف خـلال دفعتين سنويا لخريجي الجامعات دور اول ودور ثاني يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي محددا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولة والمساهمة في حل المشكلات الملحة طبقــا للدفعة الاولى (دور أول ) التقديم والتسجيل في شهر سبتمبر علـى أن يتــم التكليف في الشهر التالي للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثاني ) يتـم التقديم والتسجيل في شهر فبراير على أن يتم التكليف في شهر مارس .

ما المؤهلات المطلوبة في الخدمة العامة ؟

ـ جميع المؤهلات العليا مخاطبة بقانون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالي لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة.

ما مجالات الخدمة العامة ؟

هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم اسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية.. الخ ) .

هل يوجد مشكلة في حالة التحويل من مجال الى مجال في فترة تأدية الخدمة العامة ؟

ـ لا يوجد مشكلة في حالة التحويل من مجال الى مجال خلال فترة التأدية.

هل يوجد في بعض المكاتب اجبار الخريجين على مجالات معينة ؟

لا يتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختياريا وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج .

ما فائدة أداء الخدمة العامة ؟

ـ استثمار أوقات الشباب بإعدادهم إعـدادا سليما لمواجهه الحياة العـملية وإكسابهم الصفات القيادية التي يكون لها اثر في توجيه سلوكهم الوطني فيما بعــد، وخلق روح العمل الجماعي المنظم وتحرير الشباب مـن النزعة الفردية وتكوين احتياطي ضخم ومـدرب من الشباب المثقـف لمواجهـه الطوارئ واعادة البنـاء احداث تغييـر ثقافي واجتماعي على المدى البعيد داخل المجتمع من اجل التنمية البشرية.

هل المكلفة التي لم تؤدِ عدد شهور الخدمة العامة كاملة بسبب أي ظرف هل يحق عند العودة اعادة الشهور المتبقية فقط ام اعادة السنة كاملة من جديد ؟

ـ عند عودتها عليها أن تؤدى الشهور المتبقية من سنة التكليف.