مدينة رأس سدر تطرح كافتيريا "عايدة" في مزايدة علنية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إجراء مزايدة علنية لتأجير كافتيريا "عايدة" بنظام حق الانتفاع.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المزايدة ستعقد يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرًا بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس المدينة أن قيمة تأمين دخول المزاد 7 آلاف جنيه، وفي حالة رسو المزاد يجرى تسديد 10% من القيمة الكلية للعقد الذي رست عليه المزايدة عن مدة التعاقد بالكامل ويحتفظ بالتأمين حتى تمام تنفيذ العقد.

وأضاف رئيس المدينة، أنه للاشتراك في المزايدة يجرى التقدم بطلب باسم رئيس المدينة لشراء كراسة الشروط والمواصفات نظير 150 جنيها، والذي يجري سحبها من خزينة الوحدة المحلية خلال مواعيد العمل الرسمية وتسدد التأمينات عبر منظومة السداد الإلكتروني.

وعن شروط وضوابط المزايدة، قال رئيس المدينة، لا بد من أن يرفق البطاقة الضريبية والسجل التجاري وبطاقة تحقيق الشخصية مع المستندات المطلوبة.