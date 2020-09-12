رفع 705 أطنان قمامة بمشاركة 226 عاملا خلال 24 ساعة بالمنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن رفع 705 أطنان من تراكمات القمامة، بنطاق حي غرب بالمنصورة، في حملة نظافة موسعة، لرفع التراكمات ونظافة الشوارع والميادين العامة، بمشاركة 226 عامل نظافة.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة، المحاسب محمد عبدالباقي، بالتنسيق مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز المجاورة، للاستعانة بمعدات وسيارات القمامة لديهم، للمشاركة في الحملة، وذلك بهدف تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى نظافة الشوارع والميادين في نطاق الحي.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

ومن جانبه، قال "عبدالباقي" إن الحملة، التي تم تنفيذها اليوم السبت، استهدفت نظافة ورفع التراكمات بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك من خلال فرق عمل ضمت 226 من العاملين بقطاع النظافة بعدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد 5 لوادر، و45 سيارة لنقل القمامة.

وأضاف رئيس الحي أنه جرى تنفيذ الحملة بالتعاون مع الوحدات المحلية لكل من مراكز طلخا والمنصورة وبلقاس وبنى عبيد وأجا وتمي الأمديد وميت غمر والسنبلاوين والجمالية والمنزلة ومنية النصر ونبروه وشربين، إضافة إلى معدات الحي، حيث تم رفع 705 أطنان قمامة من جميع أنحاء الحي، حرصاً على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لمدينه المنصورة.

يُذكر أن حملة مماثلة شنتها رئاسة الحي قبل أسبوع، تم خلالها رفع 600 طن من تراكمات القمامة، وذلك بمشاركة 13 وحدة محلية.