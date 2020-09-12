إحالة رجل أعمال في واقعة ممارسة الجنس داخل سيارة للمحاكمة خلال أيام

كشفت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق بصدد إحالة رجل أعمال وعشيقته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في واقعة ممارسة الجنس داخل سيارة في شارع الجيش بالمنصورة.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق انتهت من جمع الأدلة في الواقعة، واستمعت لأقوال المتهمين وشهود العيان والشرطي الذي كشف الواقعة، وألقى القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس داخل السيارة المغطاة والواقفة على جانب الطريق.

وقالت المتهمة "سمر. ج"، 30 عاما، في محضر الشرطة خلال استجوابها: "مش بشتغل في الدعارة بفلوس، كنت مع حبيبي، واحنا بنتقابل على طول سواء في العربية أو في أي شقة، بس الشرطة كشفت حيلة العربية المجهزة".

وبعد اعتراف المتهمة نسبت جهات التحقيق، إليها تهمة الزنا، وقررت حبسها مع عشيقها بذات التهمة على ذمة التحقيقات.

وألقت مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية، القبض على رجل أعمال، وربة منزل، متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة، بعد أن تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، أفادت بقيام ربة منزل ورجل أعمال بممارسة الدعارة داخل سيارة الأخير.

وتوصلت التحريات، إلى أن ربة المنزل تدعي "س.ج" 30 عامًا، مُقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولها عنوان آخر بالمنصورة، و"م.ع" 34 عامًا، رجل أعمال من مركز أجا ارتبطا بعلاقة غير شرعية، واعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحرى عنهما متلبسين داخل سيارة ملاكي بمنطقة الاستاد بشارع الجيش في المنصورة.