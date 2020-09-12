محافظ مطروح: سوق حضاري في سيوة بـ8.5 مليون جنيه

أعلن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم، عن إنشاء السوق الحضاري الجديد في واحة سيوة، بمنطقة "أبو صحرا"، تنفذه مديرية الإسكان والمرافق، بتكلفة استثمارية تبلغ 8.5 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، إن السوق الحضاري الجديد يشمل 24 محلاً تجارياً و16 "باكية"، كنموذج للأسواق الحضارية، للقضاء على الأسواق العشوائية في واحة سيوة، ذات الطبيعة السياحية.

وأضاف أن مديرية الإسكان تقوم بانشاء سلسلة من الأسواق الحضارية في عدد من المدن بمحافظة مطروح، منها سوق الضبعة الحضاري، الذي افتتحه المحافظ الشهر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون و400 ألف جنيه.