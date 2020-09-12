المحافظات تستعد لاستقبال موسم السيول بـ 10 إجراءات

تواصل أجهزة الحكومة استعداداتها لموسم السيول، برفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وعدد من الجهات.

"الوطن"، ترصد استعدادات ومجهودات المحافظات بالتعاون مع التنمية المحلية للتعامل مع موسم الأمطار والسيول.

- تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري.

- تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

- تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها.

- تحديد أماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة.

- إعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

- تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الري للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول.

- متابعة وتطهيرمخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار.

- مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

- توعية المواطنين بأساليب مواجهة أخطار السيول والإجراءات المطلوب اتخاذها فى حالة أى طوارئ.

- تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم.

وفى وقت سابق، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، الانتهاء من ترميم طريق "سفاجا - سوهاج" إثر تعرضه لقطع طولي نتيجة تدفق مياه السيول، وجرى إعادة الطريق لطبيعته لتسهيل الحركة المرورية وضمان عدم وجود أي معوقات.

وقالت "المغربي"، إن عملية الترميم والإحلال تمت بسرعة، لإعادة تسيير الطريق بكامل طاقته الاستيعابية، لما يمثله من أهمية بالغة في نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، وحفاظًا على أرواح المسافرين ومستقلي المركبات بأنواعها، وجرى وضع طبقة الأسفلت وعمليات دعم الطريق بشكل عاجل.

وتفقدت رئيس مدينة سفاجا، مخرات السيول والبرابخ بالكيلو 10 طريق "سفاجا - قنا"، للتأكد من جاهزيتها للاستخدام، وإزالة جميع التعديات المحيطة بالمخرات، وسد الشهيدين أو وادي البارود الأبيض سابقاً، للاطمئنان على تطهير السد تحسبًا لهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.

كان طريق "سفاجا - سوهاج"، تعرض لقطع طولي امتد إلى نحو كيلومتر عند الكيلو 35، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول وتم إعادة ترميمه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.