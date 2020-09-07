قارن قبل الشراء بين "شيري أريزو 5" و"شيفرولية لانوس"

داخل عالم السيارات، تأتي العديد من المفارقات والمقارنات، ودائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن الطرازات والعلامات التجارية الرائدة والمميزة في الصناعة العالمية، فضلا عن المقارنة بين الطرز والعلامات المختلفة، بحثا عن التميز والراحة.

شيفروليه لانوس

تضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 86، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم، خلال 12.5 ثوانٍ.

وبها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم، 6.4 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة أمريكا، وسعرها في السوق المصرية، يبدأ من 162,400 جنيه، ويصل إلى 171,600 جنيه لأعلى فئة.

شيري أريزو 5

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 114، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة مانيوال مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7 لترات من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي السيارة بعدة فئات في السوق المصري، ويبدأ سعرها في السوق من 168 ألف جنيه، ويصل إلى ألف جنيه 170 ألف جنيه.