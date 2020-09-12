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مصرع أب ونجله في انهيار جبلي أثناء استخراج "الفخار" بقنا

كتب:

رجب آدم
05:54 م | السبت 12 سبتمبر 2020
مواطن قنائي توفي تحت انقاض الجبل

مواطن قنائي توفي تحت انقاض الجبل

لقى أب ونجله مصرعهما أسفل انقاض جبل بقرية "الترامسة"، بدائرة مركز قنا، اليوم، أثناء محاولاتهما استخراج "أحجار الفخار"، التي تُستخدم في صناعة القلل والأدوات الفخارية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قنا، بمصرع "مبارك سعيد عسران"، 49 سنة، ونجله "عمرو"، مقيميان بقرية "الترامسة"، أسفل انهيار جبلي بصحراء قنا.

تبين من التحريات الأولية أن الأب ونجله لقيا مصرعهما أثناء محاولتهما استخراج أحجار الفخار، المعروفة باسم "الكولة"، من باطن الجبل.

عثر على الأب ونجله أسفل أحجار الجبل، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي جثتين هامدتين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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