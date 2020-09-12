بعد مؤتمر رئيس الوزراء.. منافذ جديدة لتقديم طلبات التصالح بالقليوبية

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي الإزالات خلال الشهرين الماضيين وحتى اليوم بلغ 904 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 53086 م2 و1490 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 52 فدانا.

وأضاف أن عدد مخالفات البناء 229 مخالفة، بمساحة 80577 م2، جرى إزالة العديد منها.

وأوضح المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين والتي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، ومن سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح، قبل انتهاء المدة القانونية المحددة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء المقررة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية والمراكز التكنولوجية، بفتح منافذ أخرى مع التي جرى تخصيصها لاستقبال طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة لاستيعاب كافة الطلبات.

كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للمواطنين، الذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والحصول منهم على أي مستندات أو أوراق تدل على جديتهم في التصالح على أن تستكمل باقي الأوراق خلال شهرين، لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة للتصالح تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.