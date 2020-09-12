نائب السويس يجري الكشف الطبي استعدادا لانتخابات برلمان 2021

أجرى عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس، الكشف الطبي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020– 2025، ومن المقرر أن تكون أولى جلساته فى يناير 2021.

أجرى النائب الكشف الطبي في مستشفى السويس العام، تحت إشراف الدكتور عبدالمنعم سالم، مدير المجلس الطبي العام، حيث تم الكشف وإجراء التحاليل اللازمة التي قررتها وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن النائب عبدالحميد كمال، خاض انتخابات المجلس 5 مرات، حيث دخل جولة الاعادة بانتخابات عام 2005 أمام مرشحي الحزب الوطني، ولم يوفق، ثم دخل الإعادة في 2010 أمام مرشحي الحزب الوطني، ونجح باكتساح، ودخل جولة الإعادة فى انتخابات 2012، ضد مرشحي الإخوان والنور ولم يوفق، بسبب الأساليب التى استخدمتها جماعة الاخوان آنذاك، واستطاع النائب النجاح فى المركز الأول بانتخابات 2015 بأعلى الأصوات.

كان النائب عبدالحميد كمال منذ أيام، قدم كشف حساب ووزعه على المواطنين، تضمن ما قدمه على المستوى التشريعي والرقابي، وكشفا موثقا عن أدائه النيابي، صادرا من مركز معلومات الأمانة العامة لمجلس النواب، الادارة المركزية لتسجيل الأدوات الرقابية والتشريعية.