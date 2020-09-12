جهود مكثفة لكشف لغز جثمان الطفل الغريق بترعة المنصورية

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات غرق طفل عمره 11 عاما في ترعة المنصورية بالجيزة ظهر اليوم عقب انتشال جثمانه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وقال مصدر أمني إنه تم نقل جثة الطفل لمستشفى أبو النمرس تحت تصرف النيابة العامة كما تم تعميم أوصاف الطفل لكشف هويته حيث لم تتوصل الأجهزة الأمنية لهويته حتى الآن.

وأضاف المصدر أنه يتم حاليا فحص بلاغات التغيب واستدعاء عدد من المقيمين بالمنطقة في محاولة للتعرف على الطفل.

كان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان.

وانتشل رجال الضفادع البشرية جثة الغريق، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 عاما، يرتدي بنطالا أحمر اللون وعاري الجسد من أعلى، وعثر على "شبشب، وتي شيرت" على ضفة الترعة.

وأفادت التحريات الأولية تحت إشراف العقيد أحمد نجم، والرائد محمد داوود، بأن المتوفى "مجهول الهوية"، نزل للاستحمام لكن جرفه التيار.